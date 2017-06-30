Санитарная дружина Канавинского района Нижнего Новгорода заняла первое место в городском конкурсе Общество

Анатолий Багров Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Санитарная дружина Канавинского района Нижнего Новгорода заняла первое место в городском конкурсе. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Сегодня в рамках еженедельного оперативного совещания в канавинской администрации замглавы администрации Анатолий Багров вручил Благодарственные письма членам санитарной дружины района и поздравил их с победой в общегородских соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов.

В 2016 году санитарная дружина Канавинского района, сформированная на базе Губернского колледжа, заняла второе место. "В 2017 году по итогам соревнований санитарной дружине Канавинского района удалось потеснить бессменного фаворита последних лет - дружину Московского района, и стать лидером", - отмечается в сообщении.

"Особую благодарность хочу выразить предприятиям, которые подготовили и помогали нашим дружинников. Это Нижегородский масло-жировой комбинат, Нижегородский метрополитен, ДОК 78, ГЖД, городские клинические больницы №10 и №39, детская городская поликлиника №19 и Нижегородский Губернский колледж", - подчеркнул Анатолий Багров.

Главная цель соревнований санитарных дружин - провести итоговую проверку личного состава нештатных формирований гражданской обороны (НФГО), а также оценить работу при ведении аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.