Анатолий Багров
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Санитарная дружина Канавинского района Нижнего Новгорода заняла первое место в городском конкурсе. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Сегодня в рамках еженедельного оперативного совещания в канавинской администрации замглавы администрации Анатолий Багров вручил Благодарственные письма членам санитарной дружины района и поздравил их с победой в общегородских соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов.
В 2016 году санитарная дружина Канавинского района, сформированная на базе Губернского колледжа, заняла второе место. "В 2017 году по итогам соревнований санитарной дружине Канавинского района удалось потеснить бессменного фаворита последних лет - дружину Московского района, и стать лидером", - отмечается в сообщении.
"Особую благодарность хочу выразить предприятиям, которые подготовили и помогали нашим дружинников. Это Нижегородский масло-жировой комбинат, Нижегородский метрополитен, ДОК 78, ГЖД, городские клинические больницы №10 и №39, детская городская поликлиника №19 и Нижегородский Губернский колледж", - подчеркнул Анатолий Багров.
Главная цель соревнований санитарных дружин - провести итоговую проверку личного состава нештатных формирований гражданской обороны (НФГО), а также оценить работу при ведении аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
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