МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за грозы в Нижегородской области вечером 3 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за грозы в Нижегородской области вечером 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным МЧС, в период с 17:00 до 21:00 по области ожидаются грозы. Данная погода может сохраниться ночью 4 июля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (0,6), связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

Кроме того, увеличивается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.