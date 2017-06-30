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Происшествия

Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля

03 июля 2017 19:43  [59] Происшествия
Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля

Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля

Фото: Очевидец

Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля 2017 года. Об этом сообщил очевидец ДТП.

По словам собеседника агентства, грузовик перевернулся около семи вечера. Из-за аварии образовалась пробка перед мостом в сторону Автозаводского района.

Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают сотрудники полиции.

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Теги:
ДТП
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