Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля Происшествия

Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля Фото: Очевидец

Мусоровоз перевернулся на подходе к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде 3 июля 2017 года. Об этом сообщил очевидец ДТП.

По словам собеседника агентства, грузовик перевернулся около семи вечера. Из-за аварии образовалась пробка перед мостом в сторону Автозаводского района.

Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают сотрудники полиции.