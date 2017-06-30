Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2017 10:19  [636] Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "ВымпелКом" на 300 тысяч рублей за спам-рассылку
04 июля 2017 09:43  [83] Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете оставлять детей младше семи лет в автомобиле без сопровождения
03 июля 2017 17:45  [450] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за грозы в Нижегородской области вечером 3 июля
03 июля 2017 17:39  [126] Санитарная дружина Канавинского района Нижнего Новгорода заняла первое место в городском конкурсе
03 июля 2017 16:30  [494] Почти 2,7 тысяч студентов ННГАСУ будут переведены в другие вузы с лишенных аккредитации специальностей
03 июля 2017 16:16  [325] Нижегородский минздрав установил более 60 терминалов обратной связи и оценки качества в медучреждениях области
03 июля 2017 15:50  [458] Восемь перевозчиков оспаривают в суде конкурсы по новым нижегородским маршрутам
03 июля 2017 15:05  [201] НОРТПЦ рекомендует автовладельцам не парковать машины в районе телебашни в связи с покрасочными работами
03 июля 2017 14:25  [204] Журналисты намерены собрать подписи за назначение Руслана Бадретдинова директором "общественного" департамента нижегородской мэрии
03 июля 2017 13:29  [210] Уголовное дело расследуется в отношении фермера в Нижегородской области по обвинению в невыплате зарплаты
Общество

Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "ВымпелКом" на 300 тысяч рублей за спам-рассылку

04 июля 2017 10:19  [636] Общество

Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "ВымпелКом" на 300 тысяч рублей за спам-рассылку. Об этом сообщает пресс-служба управления 4 июля 2017 года.

Поводом для работы комиссии антимонопольной службы стало обращение гражданина. Он направил жалобу о том, что в период с января по март к нему на сотовый телефон поступала реклама от ПАО "ВымпелКом" без его согласия.

В марте УФАС обязало сотового оператора в срок до 28 апреля прекратить ненадлежащую рассылку, которая является нарушением ч.1 ст.18 ФЗ "О рекламе". Однако 3 мая в территориальный антимонопольный орган поступило новое обращение потребителя, который жаловался, что реклама поступает ему по-прежнему.

УФАС провело административное расследование, по результатам которого ПАО "ВымпелКом" привлечено к административной ответственности по части 2.4 статьи 19.5 КоАП РФ.

На публичное акционерное общество наложен административный штраф в сумме 300 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph