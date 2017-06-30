Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "ВымпелКом" на 300 тысяч рублей за спам-рассылку Общество

Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "ВымпелКом" на 300 тысяч рублей за спам-рассылку. Об этом сообщает пресс-служба управления 4 июля 2017 года.

Поводом для работы комиссии антимонопольной службы стало обращение гражданина. Он направил жалобу о том, что в период с января по март к нему на сотовый телефон поступала реклама от ПАО "ВымпелКом" без его согласия.

В марте УФАС обязало сотового оператора в срок до 28 апреля прекратить ненадлежащую рассылку, которая является нарушением ч.1 ст.18 ФЗ "О рекламе". Однако 3 мая в территориальный антимонопольный орган поступило новое обращение потребителя, который жаловался, что реклама поступает ему по-прежнему.

УФАС провело административное расследование, по результатам которого ПАО "ВымпелКом" привлечено к административной ответственности по части 2.4 статьи 19.5 КоАП РФ.

На публичное акционерное общество наложен административный штраф в сумме 300 тысяч рублей.