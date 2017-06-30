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Происшествия

Подросток из Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по подозрению в покупке и хранении "спайса"

04 июля 2017 10:45  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток из Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по подозрению в покупке и хранении "спайса". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области 4 июля 2017 года.

Следователями СО по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств).

По версии следствия, 4 апреля 2017 года на ул. Коминтерна полицейские остановили 16-летнего подростка, находившегося в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре у него изъяли два пакетика с наркотической курительной смесью весом 2,06 гр.

По данным СК, подросток незаконно приобрел "спайсы", перечислив деньги в сумме 550 рублей посредством электронного платежного терминала. Он обучается в одном из нижегородских техникумов, ранее не судим.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств) направлено в суд.

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