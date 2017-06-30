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Происшествия

Ребёнок-инвалид пострадал при столкновении КамАЗа с автобусом в г.о. Бор Нижегородской области

04 июля 2017 11:08  [30] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ребёнок-инвалид пострадал при столкновении КамАЗа с автобусом в г.о. Бор Нижегородской области 3 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 12:30 на 3 км автодороги Бор – Развилье – Филлиповское – Уткино. Согласно информации, водитель автомобиля КамАЗ 55111 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом ПАЗ 332054.

В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, пятилетний мальчик. Ребёнок находился в инвалидной коляски, был в автобусе с матерью. Мальчик госпитализирован.

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