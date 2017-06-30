Мордовский экс-полицейский предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в совершении ДТП Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мордовский экс-полицейский предстанет перед судом в Починковском районе Нижегородской области по обвинению в совершении ДТП. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 4 июля 2017 года.

23-летний бывший водитель батальона ППСп УМВД РФ по г.о. Саранск (Республика Мордовия) обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 30 декабря 2016 года обвиняемый на личном автомобиле ВАЗ в темное время суток и в условиях плохой погоды на 197 км автодороги Нижний Новгород – Саратов выехал на встречную полосу и врезался в грузовик МАН. Скорость легкового автомобиля на момент аварии была 134 км/час. В результате аварии пассажир обвиняемого получил тяжёлые ранения и до сих пор находится на лечении в Москве.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме. Из органов полиции он уволен. В настоящее время дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.