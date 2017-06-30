Автомобиль горел в Московском районе Нижнего Новгорода 3 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль горел в Московском районе Нижнего Новгорода 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного около одного из домов на Бурнаковском проезде, поступило в ЦУКС МЧС в 17:27.

В результате пожара обгорел моторный отсек на площади 0,2 кв.метра. По предварительным данным, к пожару привела неисправность электропроводки транспортного средства.