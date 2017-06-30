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Происшествия

Автомобиль горел в Московском районе Нижнего Новгорода 3 июля

04 июля 2017 12:42  [52] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль горел в Московском районе Нижнего Новгорода 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного около одного из домов на Бурнаковском проезде, поступило в ЦУКС МЧС в 17:27.

В результате пожара обгорел моторный отсек на площади 0,2 кв.метра. По предварительным данным, к пожару привела неисправность электропроводки транспортного средства.

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