Фото:
Автомобиль горел в Московском районе Нижнего Новгорода 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного около одного из домов на Бурнаковском проезде, поступило в ЦУКС МЧС в 17:27.
В результате пожара обгорел моторный отсек на площади 0,2 кв.метра. По предварительным данным, к пожару привела неисправность электропроводки транспортного средства.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+