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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 78-летнго Аббяса Кутерова

04 июля 2017 12:47  [28] Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 78-летнго Аббяса Кутерова. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр" 4 июля 2017 года.

Согласно информации, 2 июля около 17:00 пенсионер сел в маршрутку №2 на остановке "Казанское шоссе" в сторону Московского вокзала и домой не вернулся.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые, глаза серые. Был одет в серую кепку, синюю куртку с серыми вставками, коричневый пиджак, синюю фланелевую рубашку в клетку, коричневые брюки, коричневые ботинки.

При себе имел паспорт и черный пакет с продуктами. Особые приметы: катаракта правого глаза, ходит согнувшись. Возможна потеря памяти.

Любую информацию о местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831)291-51-51 (волонтеры).

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