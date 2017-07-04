"Единороссы" подключились к спору владельцев дачных домов с "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единороссы" подключились к спору владельцев дачных домов с "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 4 июля 2017 года.

В Нижегородской области более 1600 строений находятся в охранных зонах магистральных газопроводов, из них 600 – в Арзамасском районе. С 2014 года "Газпром трансгаз Нижний Новгород" обращается в суд с требованием снести постройки за счет собственников земельных участков. На данный момент около 20 домов уже были снесены.

Участки были выделены арзамасским садоводам еще в 1965 году. Одним из обязательных условий их предоставления было строительство садовых домиков, что люди и сделали. В 1971 году в нескольких метрах от садоводчества был введен в эксплуатацию магистральный газопровод. На тот момент еще не существовало понятия "охранная зона газопровода" – территории, где запрещено любое строительство и нежелательно нахождение человека. Первые нормы и правила, определяющие безопасные расстояния, появились только в 1975 году, то есть спустя 10 лет после предоставления людям земельных участков.

С просьбой разобраться в ситуации и защитить имущество арзамасские садоводы обратились к заместителю председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, члену генсовета партии "Единая Россия" Владимиру Панову.

"С точки зрения закона, логика следующая: самое главное – это жизнь и здоровье человека. Но если, не дай Бог, произойдет авария на магистральном газопроводе, то человек должен остаться живым и здоровым. Но нелогичность заключается в том, что заставляют сносить домики, заборы, теплицы и бани, а обрабатывать землю никто не запрещает. То есть человек может по-прежнему находиться в опасной близости от магистрального газопровода. Поэтому нет ни здравого смысла, ни справедливости в требованиях по сносу строений на дачных участках", - пояснил Панов.

Он отметил, что Нижегородская область входит в число наиболее проблемных регионов по вопросу расположения объектов недвижимого имущества в охранных зонах магистральных газопроводов. Она занимает четвертое место по количеству нарушений. На данный момент их количество составляет 1606. А всего по стране их более 40 тысяч.

"С губернатором Валерием Шанцевым была достигнута договоренность, что в Нижегородской области будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут все профильные и заинтересованные федеральные и региональные структуры. Цель комиссии – разработать поступательный проект решения проблемы. Принцип один – люди не должны пострадать. Уже есть позиция президента нашей страны Владимира Путина по этому вопросу – не допустить совершения подобных действий в отношении людей", - рассказал парламентарий.

Как добавили в пресс-службе, на данный момент важное решение достигнуто – дома сносить не придется. По словам Панова, задача максимум – добиться выплаты компенсации тем садоводам, чьи постройки уже были снесены.