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Происшествия

Крупный пожар произошел в строящемся здании в г.Павлово Нижегородской области 3 июля

04 июля 2017 14:16  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар из-за неустановленных лиц произошел в строящемся здании в г.Павлово Нижегородской области 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в строящемся здании на ул. Коммунистическая в городе Павлово поступило в ЦУКС МЧС в 17:47. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка кровли на площади 150 кв.метров.

По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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