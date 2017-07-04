Крупный пожар произошел в строящемся здании в г.Павлово Нижегородской области 3 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар из-за неустановленных лиц произошел в строящемся здании в г.Павлово Нижегородской области 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в строящемся здании на ул. Коммунистическая в городе Павлово поступило в ЦУКС МЧС в 17:47. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка кровли на площади 150 кв.метров.

По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.