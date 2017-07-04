"АФГ Националь" выделил 14 га для экспериментальной посадки сахарной свеклы в Нижегородской области в 2017 году Бизнес

Сахарная свёкла Фото: en.terrion-vrn.ru

Агропромышленный холдинг "АФГ Националь" выделил 14 га для экспериментальной посадки сахарной свеклы в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба компании 4 июля 2017 года.

Согласно информации, в целом холдинг по итогам посевной кампании 2017 года в два раза увеличил площадь посевов сельхозкультур в регионе по сравнению с прошлым годом – с 2758 га до 5381 га.

На 55 га увеличена площадь под посадку столового картофеля – до 933 га, ещё на 50 га – с 200 до 250 га – площадь под посадку моркови. Под выращивание семенного картофеля традиционно задействовано 500 га. Остальные площади заняты севооборотными культурами: озимой пшеницей – 1471 га, яровым ячменём – 885 га. Кроме того, в этом году впервые введены в севооборот новые культуры, которые прежде не выращивались в нижегородских хозяйствах холдинга: соя – 280 га, овес – 200 га, горох – 130 га, гречиха – 78 га, чечевица – 20 га. Ещё 14 га выделено для экспериментальной посадки сахарной свеклы. Более 2,5 тысяч га оставлено под паром.

Планируется, что суммарный валовый сбор всех сельхозкультур с указанных площадей составит порядка 90 тысяч тонн, из них столового картофеля – около 50 тысяч тонн, семенного – 15 тысяч тонн, моркови – 20 тысяч тонн.

"Из-за капризов погоды на посевную пришлось выйти позже запланированного, однако это не помешало успешно и в срок завершить все работы, - заявил руководитель овощеводческого направления "АФГ Националь" Валерий Масланов.

Отмечается также, что выращиванием картофеля и овощей открытого грунта "АФГ Националь" занимается в Нижегородской области с 2015 года. За это время холдинг инвестировал в развитие овощеводческого направления в регионе более 3 млрд рублей. Средства были направлены на увеличение земельного банка, наращивание объёмов производства, строительство современных овощехранилищ суммарной мощностью свыше 40 тысяч тонн, организацию орошения на 3,1 тысяч га, обновление сельхозтехники и оборудования по мойке и фасовке продукции.

"ГК "АФГ Националь" производит 18% столового картофеля и более 90% столовой моркови от общего объема производства этих культур в регионе. Продукция реализуется в мытом фасованном виде в федеральных и региональных торговых сетях под торговыми марками "Естественный отбор" и "Овощная лига". Общий земельный банк агрохолдинга в Нижегородской области составляет 10,6 тысяч га. В планах инвесторов – дальнейшее расширение площадей под посадку картофеля и овощей в регионе и увеличение объёмов производства до 200 тысяч тонн в год", - добавили в пресс-службе.