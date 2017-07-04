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Бизнес

"Сбербанк" снизил процентные ставки по "Нецелевому кредиту под залог недвижимости" до 12%

04 июля 2017 14:40  [59] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сбербанк" снизил процентные ставки по "Нецелевому кредиту под залог недвижимости" до 12%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

C 1 июля 2017 года "Сбербанк" снизил и упростил процентные ставки по продукту "Нецелевой кредит под залог недвижимости". Процентная ставка с 1 июля 2017 года составляет 12,0% для зарплатных клиентов и 12,5% для тех, кто не получает зарплату на карту "Сбербанка". Как сообщается в пресс-релизе, данный кредит может рассматриваться как альтернатива ипотеке без первоначального взноса.

Согласно информации банка, данный кредит позволяет клиенту, у которого есть в собственности недвижимость, получить наличные средства под ее залог в размере до 60% от ее стоимости (но не более 10 млн. руб.) на срок до 20 лет. В залог могут быть предоставлены: квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки, гаражи. Кредит может быть использован на любые цели: ремонт квартиры, путешествия, обучение, приобретение загородного дома и реализацию других личных планов. Подтверждение целевого использования не требуется.

"Нецелевые кредиты под залог недвижимости представляют собой своеобразный синтез основных достоинств ипотечных и потребительских кредитов: процентная ставка и срок кредита находятся на уровне ипотечных кредитов за счет наличия залога по кредиту, при этом, у клиента есть возможность использовать кредит по собственному усмотрению как в случае потребительского кредитования", - отметил старший управляющий директор "Сбербанка" Николай Васев.

Отмечается, что ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья.

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