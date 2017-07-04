Жительница Арзамаса Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего сожителя Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Арзамаса Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего сожителя. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 4 июля.

По версии следствия, днём 30 июня 2017 года в квартире дома по ул. Парковой 40-летняя женщина с бывшим гражданским мужем выпивали. В ходе ссоры подозреваемая ударила мужчину ножом. От полученных телесных повреждений 45-летний потерпевший скончался.

Подозреваемая вину признала. Отмечается, что женщина трудоустроена. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).