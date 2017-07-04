Нижегородская администрация разрешила приспособить под ресторан корпус Тобольских казарм Общество

Тобольские казармы Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация разрешила приспособить под ресторан корпус Тобольских казарм. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.



В постановлении за подписью и.о. нижегородского сити-менеджера Сергея Миронова от 3 июля 2017 года отмечается, что администрация предоставила ООО "Пир" разрешение использовать участок под корп.5, д.60 по пр. Гагарина согласно функционалу "общественное питание".



В документе уточняется, что ООО "Пир" разрешается реставрация в виде приспособления под ресторан, помещения сервисного обслуживания населения корпуса офицерского клуба комплекса зданий Тобольских казарм. Здание является объектом культурного наследия.



СПРАВКА:

ООО "Пир" зарегистрировано в 2011 году по адресу: пр.Гагарина, 60, корп.5. Уставный капитал – 20 тысяч рублей. Директором и учредителем является Агаси Алекян. Основной вид деятельности - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.