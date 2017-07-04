Суд оставил в силе наложенный нижегородским УФАС штраф "Газпром межрегионгазу" на 650 тысяч рублей Бизнес

Арбитражный суд Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оставил в силе назначение нижегородским УФАС штрафа на 650 тысяч рублей АО "Газпром межрегионгаз". Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 4 июля 2017 года.

Напомним, в марте 2016 года комиссия нижегородского УФАС признала акционерное общество "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" нарушившим ФЗ "О защите конкуренции" в связи с тем, что в мае 2015 года общество прекратило подачу газа в котельную №1 (МУП "Жилищник") в посёлке Центральный в Володарском районе. Из-за этого без горячего водоснабжения остались жители 15 многоквартирных жилых домов, а также воинские части №12102, №34930 и клуб.

В сентябре 2016 года по данному административному делу региональное УФАС вынесло постановление, и общество было оштрафовано на 650 тысяч рублей.

АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" обжаловало постановление. В июне 2017 года арбитражный суд Нижегородской области признал постановление законным.