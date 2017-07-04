Экспертно-аналитическая группа проверила соблюдение закона о безбарьерной среде в Нижнем Новгороде 4 июля Общество

Экспертно-аналитическая группа проверила соблюдение закона о безбарьерной среде в Нижнем Новгороде 4 июля Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Экспертно-аналитическая группа проверила соблюдение закона о безбарьерной среде в Нижнем Новгороде 4 июля. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО).

В выездном заседании приняли участие и.о. председателя ЗС НО Ольга Щетинина, депутат Наталья Смотракова, работники аппарата комитета по социальным вопросам Заксобрания, представители администрации Канавинского и Нижегородского районов, общественных организаций и объединений.

В рамках рабочей поездки делегация посетила социальные объекты. В Канавинском районе первой точкой стал ФОК "Мещерский". В 2016-2017 учебном году в заведении на бюджетной основе занимались 1500 человек, 50 из которых - лица с ограниченными возможностями здоровья. При посещении этого объекта были обнаружены некоторые несовершенства, которые не позволяют комфортно передвигаться людям с ограничениями по здоровью. В частности, нет кнопки вызова, отсутствует пандус на второй этаж, туалетные комнаты не соответствуют установленным нормам, нет специального оборудования для погружения малоподвижных граждан в бассейн.

Далее члены экспертно-аналитической группы посетили детскую городскую поликлинику №19. Учреждение оснащено всеми элементами безбарьерной среды. Так, при входе в поликлинику имеются кнопка вызова, понижающие и повышающие пандусы. Для передвижения по лестнице имеется гусеничный подъемник, дверные проемы позволяют пройти инвалидам-колясочникам. Оборудована санитарная комната для инвалидов и инвалидов-колясочников. Имеются специальные тактильные указатели и информационное электронное табло для слабовидящих.

Также участники выездного заседания посетили Нижегородский Губернский колледж. Здесь обучаются 23 студента с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении для них созданы специальные условия - имеются указатели пути движения внутри здания (специальные полосы движения желтого цвета, накладки на ступени, указатели на стенах, мнемосхемы на этажах, самоклеящиеся круги для маркировки прозрачных препятствий), зоны целевого назначения (название кабинетов с применением комплексных тактильных табличек азбукой Брайля), санитарно-гигиенические помещения, отдельный гардероб (раздевалка). Со стороны центрального входа имеются: тактильные уличные стенды, тактильные наземные указатели для улицы (гребни), при входе в здание колледжа оборудована кнопка вызова, имеются специальные подъемники для инвалидов-колясочников. Дверные проемы соответствуют нормам для проезда инвалидных колясок.

Последним объектом визита стала Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского. Заведение частично оборудовано объектами безбарьерной среды - есть кнопка вызова, пандус при входе в здание. Для всех читателей и, в первую очередь, для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь организованы бесплатные юридические консультации силами специалистов нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России". В 2016 - 2017 гг. правовые юридические консультации получили 28 читателей-инвалидов. "Впрочем, в ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений, которые будут устранены в ближайшее время", - отмечает пресс-служба ЗС НО.

В Канавинском районе проживает около 160 тысяч человек, 80 тысяч из них нуждаются в объектах безбарьерной среды.

"В Нижнем Новгороде реализуется программа "Доступная среда", в рамках которой создан реестр предприятий и организаций, нуждающихся в создании специальных условий для маломобильных граждан. В Канавинском районе действует около 8 тысяч организаций различной формы собственности, из которых около 400 входит в этот реестр. Администрация Канавинского района ведет активную работу в этом направлении", - сказал замглавы администрации района Игорь Степанов.

"Мониторинг правоприменения законов области – одно из приоритетных направлений работы регионального парламента с 2008 года. Сегодня мы проводим выездное совещание по мониторингу закона о безбарьерной среде для маломобильных граждан в Канавинском и Нижегородском районах. Где-то, как в детской поликлинике, результаты великолепные, а где-то, как в ФОКе, который мы посетили, еще необходимо вести работу в этом направлении. Главной задачей выезда было оценить реальное положение дел в данной сфере. Очень важно, когда нормы, предусмотренные законодательством, соблюдаются на практике. И я верю, что с каждым годом, благодаря такой работе, процент доступности городской среды будет увеличиваться", - подчеркнула Ольга Щетинина.

В пресс-службе добавили, что это уже шестое выездное заседание экспертно-аналитической группы по мониторингу областного закона о безбарьерной среде. До этого правоприменительную практику изучали в Балахнинском, Богородском и Володарском районах, в Навашино и Воротынце. По итогам мониторинга будут проанализированы и обобщены предложения экспертно-аналитической группы. К участию в разработке проекта изменений в действующий в закон будут привлечены специалисты Научно-консультативного совета, общественных организаций и объединений. Обобщенные предложения по совершенствованию законодательства о безбарьерной среде будут направлены в Заксобрание.