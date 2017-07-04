Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
04 июля 2017 18:07  [84] СУ СК просит помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области начальника караула пожарной части Алексея Кузоватова
04 июля 2017 15:25  [159] Жительница Арзамаса Нижегородской области подозревается в убийстве бывшего сожителя
04 июля 2017 14:57  [104] Пропавший 2 июля в Нижнем Новгороде 78-летний Аббяс Кутеров найден живым
04 июля 2017 14:16  [71] Крупный пожар произошел в строящемся здании в г.Павлово Нижегородской области 3 июля
04 июля 2017 12:47  [106] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 78-летнего Аббяса Кутерова
04 июля 2017 12:42  [88] Автомобиль горел в Московском районе Нижнего Новгорода 3 июля
04 июля 2017 12:38  [153] Мордовский экс-полицейский предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в совершении ДТП
04 июля 2017 12:13  [682] Нижегородские экс-полицейские предстанут перед судом по обвинению в игнорировании заявлений жены Олега Белова
04 июля 2017 11:39  [350] Руководители нижегородской строительной фирмы подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей
04 июля 2017 11:08  [110] Ребёнок-инвалид пострадал при столкновении КамАЗа с автобусом в г.о. Бор Нижегородской области
Происшествия

СУ СК просит помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области начальника караула пожарной части Алексея Кузоватова

04 июля 2017 18:07  [84] Происшествия
Алексей Кузоватов

Алексей Кузоватов

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

СУ СК просит помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области начальника караула пожарной части Алексея Кузоватова. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 4 июля 2017 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 17 февраля 2017 года Кузоватов 1976 года рождения вышел из квартиры дома 13 по ул. Островского г. Кстово и пропал. Он работал начальником караула пожарной части с. Великий Враг Кстовского района.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, плотного телосложения, рост 175 см, волосы темно-русые волнистые, глаза серые. Особые приметы: хромает на правую ногу.

Был одет в черную кепку, зимнюю удлиненную темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, темную с белыми полосками кофту, майку МЧС (возможно), черные зимние кроссовки, черные перчатки.

При себе имел: синюю спортивную сумку, паспорт, небольшую сумму денег, сотовый телефон, обручальное кольцо, очки, крест на гайтане.

По факту исчезновения Алексея Кузоватова возбуждено дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 5 июля 2017 следственным отделом по г. Кстово с участием сотрудников полиции, МЧС, волонтеров запланированы поисковые мероприятия на территории г.Кстово и Кстовского района, в ходе которых будет исследован возможный маршрут пропавшего от д. 13 по ул. Островского до пожарной части в с. Великий Враг.

Сбор в 12:00 около д. 13 по ул. Островского. "Просим всех желающих оказать помощь при проведении поисковых мероприятий", - отмечается в сообщении. Контактный телефон следователя: 8-920-069-49-10 (Илья Сергеевич Черников).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph