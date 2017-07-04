Алексей Кадочкин, Федор Бессмертных и Анатолий Володин
Фото: с сайта ВК "АСК"
Нижегородский волейбольный клуб "АСК " расстался с тремя игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба 4 июня 2017 года.
Команду покидают доигровщики Алексей Кадочкин, Федор Бессмертных и либеро Анатолий Володин.
Также официальный источник информирует, что 12 июля "АСК" выходит из отпуска и начинает подготовку к сезону 2017/18 в Высшей лиге "А". Отметим, что следующий волейбольный год стартует уже в конце августа, но календарь игр станет известен позднее.
Ранее сообщалось, что "АСК" стал победителем волейбольной Высшей лиги "Б" и заслужил право представлять Нижний Новгород в Высшей лиге "А".
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