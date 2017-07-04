Нижегородский волейбольный клуб "АСК" расстался с тремя игроками Спорт

Алексей Кадочкин, Федор Бессмертных и Анатолий Володин Фото: с сайта ВК "АСК"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский волейбольный клуб "АСК " расстался с тремя игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба 4 июня 2017 года.

Команду покидают доигровщики Алексей Кадочкин, Федор Бессмертных и либеро Анатолий Володин.



Также официальный источник информирует, что 12 июля "АСК" выходит из отпуска и начинает подготовку к сезону 2017/18 в Высшей лиге "А". Отметим, что следующий волейбольный год стартует уже в конце августа, но календарь игр станет известен позднее.



Ранее сообщалось, что "АСК" стал победителем волейбольной Высшей лиги "Б" и заслужил право представлять Нижний Новгород в Высшей лиге "А".