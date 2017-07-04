Житель Пильнинского района Нижегородской области осужден на 10,5 лет за убийство женщины из ревности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Пильнинского района Нижегородской области осуждён на 10,5 лет за убийство женщины из ревности. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону 5 июля 2017 года.

По данным следствия, днём 1 февраля 2016 года в селе Болобоново Пильнинского района 34-летний подсудимый нанёс лежащей на диване 44-летней потерпевшей ножевое ранение, от которого женщина скончалась на месте. Как сообщил обвиняемый,вместе с ним в доме проживали его родственник и потерпевшая. Увидев женщину на диване вместе с родственником, он из ревности нанёс ей смертельное ранение.

Ранее мужчина был судим по ст. 112 УК РФ за причинение телесных повреждений средней тяжести женщине. Подсудимому назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.