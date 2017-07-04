Нижегородец подозревается в краже у ОАО "МДМ-банка" более 28 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец подозревается в краже у ОАО "МДМ-банка" (в настоящее время ПАО "БИНБАНК") более 28 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 5 июля 2017 года.

По версии следствия, в марте 2014 года 33-летний житель Нижнего Новгорода, зарегистрировал на своих знакомых юридические лица, фактическое руководство которыми осуществлял сам.

После этого подозреваемый убедил их подписать кредитные договоры с ОАО "МДМ-банк" на общую сумму свыше 28 млн рублей, предоставив в залог имущество, ранее заложенное в других банках. Мужчина использовал денежные средства в личных целях.

Максимальным наказанием за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) является лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.