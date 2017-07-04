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Происшествия

Магазин сгорел предположительно в результате поджога в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 июля

05 июля 2017 11:16  [45] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Магазин сгорел предположительно в результате поджога в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в продуктовом магазине на ул. Мостоотряд-1 поступило в ЦУКС МЧС в 02:15. В результате пожара сгорела кровля здания и повреждено имущество в магазине. Общая площадь пожара составила 200 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

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