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Магазин сгорел предположительно в результате поджога в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в продуктовом магазине на ул. Мостоотряд-1 поступило в ЦУКС МЧС в 02:15. В результате пожара сгорела кровля здания и повреждено имущество в магазине. Общая площадь пожара составила 200 кв.метров.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
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