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Происшествия

Двое мужчин погибли при пожаре в строительной бытовке в Канавинском районе Нижнего Новгорода

05 июля 2017 12:11  [66] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли при пожаре в строительной бытовке в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в пер. Корабельный поступило в ЦУКС МЧС около 03:00. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших мужчин. Их личности устанавливаются.

В результате пожара сгорела строительная бытовка на площади 15 кв.м.

Причина пожара и обстоятельства устанавливаются следственными органами СУ СК РФ по Нижегородской области.

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