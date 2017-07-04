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Двое мужчин погибли при пожаре в строительной бытовке в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в пер. Корабельный поступило в ЦУКС МЧС около 03:00. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших мужчин. Их личности устанавливаются.
В результате пожара сгорела строительная бытовка на площади 15 кв.м.
Причина пожара и обстоятельства устанавливаются следственными органами СУ СК РФ по Нижегородской области.
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