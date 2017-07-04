Женщина-водитель в нетрезвом виде врезалась в бетонный блок в Дзержинске Нижегородской области 4 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения врезалась в бетонный блок в Дзержинске Нижегородской области 4 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 00:50 на ул. Окская набережная, 13. По данным УГИБДД, 34-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ 2115 (стаж два года) не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный блок. Согласно информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. 47-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.