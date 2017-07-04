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Происшествия

Подросток умер при валке леса в Выксунском г.о. Нижегородской области 4 июля

05 июля 2017 12:37  [129] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток умер при валке леса в Выксунском г.о. Нижегородской области 4 июля 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 5 июля.

По версии следствия, днем 4 июля 29-летний мужчина и его помощник валили лес в Выксунском лесничестве. "В ходе неграмотного производства валки деревьев одно из них при падении причинило 16-летнему подростку травму головы", - говорится в сообщении. В тот же день подросток из-за полученной травмы умер в местной больнице.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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