Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажке в Московском районе Нижнего Новгорода 4 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Московском районе Нижнего Новгорода 4 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Гвардейцев поступило в ЦУКС в 23:09. Горела квартира на втором этаже. В одной из комнат пожарные обнаружили хозяев квартиры, 81-летнего мужчину и 80-летнюю женщину, из-за сильного задымления в квартире и на лестничной клетке они не могли самостоятельно покинуть помещение.

Пожарные вынесли пострадавших на свежий воздух, оба пенсионера получили отравление продуктами горения. Женщину госпитализировали в городскую больницу №33, а ее муж скончался в карете скорой помощи.

Еще 17 жильцов дома были эвакуированы по лестничным маршам. Никто из них не пострадал. В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади два кв. м.. Причина пожара устанавливается.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 32 человека личного состава и девять единиц техники.