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Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за гроз и града в Нижегородской области 5-6 июля

05 июля 2017 13:06  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с грозами и градом в Нижегородской области 5 и 6 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, днём 5 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, град. Кроме того, в течение 6 июля ожидаются отдельные порывы северо-западного ветра до 13-18 м/с.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев. Из-за ветра возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. В связи с возможностью попадания молний возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.

В связи с ливнями возможно увеличение количества ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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