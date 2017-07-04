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Общество

Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля

05 июля 2017 15:14  [88] Общество
Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля

Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля

Фото: ЦОДД

Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.

Двустороннее движение в переулке меняется на одностороннее в направлении от Нижневолжской набережной к ул. Кожевенной.

"Проезжая часть на данном участке достаточно узкая, и при наличии припаркованных автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также будет способствовать увеличению парковочных мест", - сообщается в пояснении к схеме.

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