Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля Общество

Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля Фото: ЦОДД

Одностороннее движение будет введено в Кожевенном переулке в Нижнем Новгороде с 22 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.

Двустороннее движение в переулке меняется на одностороннее в направлении от Нижневолжской набережной к ул. Кожевенной.

"Проезжая часть на данном участке достаточно узкая, и при наличии припаркованных автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также будет способствовать увеличению парковочных мест", - сообщается в пояснении к схеме.