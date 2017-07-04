Пять новых колоний европейского степного сурка обнаружено в Нижегородской области в 2017 году Общество

Степной сурок Фото: moscowzoo.ru

Пять новых колоний европейского степного сурка обнаружено в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 5 июля 2017 года.

Как сообщает областной комитет госохотнадзора, степной сурок обитает на территории Краснооктябрьского, Большеболдинского, Сергачского, Гагинского, Бутурлинского и Сеченовского районов. В этом году в регионе обнаружено пять новых колоний сурка, в том числе впервые отмечены две колонии в Сеченовском районе.

По данным мониторинга 2010 года, численность степного сурка в области составляла около 730 особей. Вид занесен в Красную книгу Нижегородской области, учреждённую в 1996 году.



"Данный вид был завезен и реакклиматизирован в регионе в середине 80-х годов. За 30 с лишним лет обитания на территории Нижегородской области европейский степной сурок начал самостоятельно расселяться по остепненным участкам, образовывать новые колонии и существенно расширил границы своего обитания", - сообщили в госохотнадзоре.