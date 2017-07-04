Верхне-Волжское УГМС проведет мониторинг уровня загрязнения Нижнего Новгорода в 2017 году за 1,5 млн рублей Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Верхне-Волжское УГМС получило право на проведение мониторинга уровня загрязнения Нижнего Новгорода в 2017 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Конкурс по выбору организации, которая осуществит мониторинг, был объявлен МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" 23 июня 2017 года. Итоги должны были быть подведены 7 июля, однако к дате рассмотрения заявок – 4 июля – была подана только одна заявка.



В итоге конкурсная комиссия приняла решение заключить контракт с ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" за максимальную сумму в 1,49 млн рублей за средства городского бюджета. Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 30 декабря 2017 года.



Ранее сообщалось, что Росприроднадзор планирует летом обследовать Нижегородскую область для выявления наиболее проблемных зон.