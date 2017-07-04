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Происшествия

Нижегородская пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство снохи

05 июля 2017 17:51  [2] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство снохи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 5 июля 2017 года.

По версии следствия, утром 22 апреля текущего года в квартире дома по ул. Васенко Сормовского района 61-летняя обвиняемая, высказав претензии жене сына в том, что та не прибирается в комнате, несколько раз ударила ножом 52-летнюю сноху. Потерпевшая была госпитализирована.

В настоящее время уголовное дело в отношении пенсионерки по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд.

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