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Спорт

Врач БК "Нижний Новгород" вошел в тренерский штаб студенческой сборной России

06 июля 2017 09:18  [45] Спорт
Сергей Измайлов

Сергей Измайлов

Фото: из личного архива Сергея Измайлова

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Врач БК "Нижний Новгород" Сергей Измайлов вошел в тренерский штаб студенческой сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации студенческого баскетбола 5 июля 2017 года.

Сергей Измайлов прибыл на сборы российской команды, которая 3 июля начала подготовку к Всемирной летней Универсиаде 2017. Добавим, что сам турнир пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа.

Отметим, что ранее на сборы студенческой сборной России был вызван защитник баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Сергей Марихин. Игрок был включён в расширенный состав студенческой команды.

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