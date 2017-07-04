Врач БК "Нижний Новгород" вошел в тренерский штаб студенческой сборной России Спорт

Сергей Измайлов Фото: из личного архива Сергея Измайлова

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Врач БК "Нижний Новгород" Сергей Измайлов вошел в тренерский штаб студенческой сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации студенческого баскетбола 5 июля 2017 года.

Сергей Измайлов прибыл на сборы российской команды, которая 3 июля начала подготовку к Всемирной летней Универсиаде 2017. Добавим, что сам турнир пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа.



Отметим, что ранее на сборы студенческой сборной России был вызван защитник баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Сергей Марихин. Игрок был включён в расширенный состав студенческой команды.