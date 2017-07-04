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Происшествия

Председатель ЖК в Сормовском районе Нижнего Новгорода осуждена на 2,5 года условно за растрату 150 тысяч рублей

06 июля 2017 09:42  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель ЖК в Сормовском районе Нижнего Новгорода осуждена на 2,5 года условно за растрату 150 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 6 июля 2017 года.

Как установлено судом, с ноября 2012 года по июнь 2015 года подсудимая являлась председателем правления жилищного кооператива в Сормовском районе, а также единственным распорядителем денежных средств кооператива. В мае 2015 года она дала поручение бухгалтеру перевести 150 тысяч рублей с расчетного счёта ЖК на счёт стороннего ООО, с которым кооператив не имел никаких договорных отношений. После этого денежные средства были обналичены и переданы подсудимой.

Приговором Сормовского районного суда Нижнего Новгорода женщина признана виновной по ст.160 ч.3 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Причиненный жилищному кооперативу ущерб был возмещен в полном объеме до судебного разбирательства.

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