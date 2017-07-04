Житель Первомайска Нижегородской области осуждён на 14 лет за избиение пенсионера гвоздодёром и оставление в погребе гаража Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Первомайска Нижегородской области осуждён на 14 лет за избиение пенсионера гвоздодёром и оставление в погребе гаража. Об этом сообщает региональная прокуратура 6 июля 2017 года.

Судом установлено, что днём 20 сентября 2016 года 22-летний молодой человек распивал спиртные напитки со своим 70-летним соседом в его гараже. Между ними возникла ссора, и пенсионер стал выгонять гостя из гаража. Тот отказался уходить и сначала избил хозяина гаража кулаками, а потом - гвоздодером, разводным ключом и стеклянной бутылкой. После избиения он сбросил потерпевшего в погреб, закрыл крышкой и закатил на погреб автомобиль. Затем с места преступления скрылся. Тяжело пострадавшего потерпевшего вовремя обнаружили родственники и ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Осужденный виновным себя признал частично и отрицал умысел на убийство.

В июне судебная коллегия оставила приговор суда, по которому обвиняемый был осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по совокупности ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.