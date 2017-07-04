Проект "Дворовая практика" начал работу в Канавинском районе Нижнего Новгорода с начала июля Общество

Фото: пресс-служба Канавинского района

Проект "Дворовая практика" начал работу в Канавинском районе Нижнего Новгорода с начала июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба района.

С начала июля на площадках образовательных организаций Канавинского района стартовала реализация проекта "Дворовая практика". Проект реализуется на площадках МБОУ "Школа № 110" и МБОУ "Школа № 121" (июль), МБОУ "Школа №75" (август) с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00. Посещение площадок свободное.

"В рамках этого проекта вместе со студентами-кураторами дети открывают в себе новые таланты и способности. Поют и танцуют, не стесняясь; соревнуются в остроумии, не боясь получить "двойку"; прыгают и бегают, не думая о спортивных нормативах", - сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, в период летних каникул для юных канавинцев организуются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе детских подростковых клубов "Атлант" и "Планета" МБУ ДО ЦДТ Канавинского района (август) и Детской железной дороги (июль и август).

В Канавинском районе также действуют два учреждения дополнительного образования детей: "Центр детского творчества Канавинского района" (ул. Гордеевская, д 55) и "Нижегородское детское речное пароходство" (ул. Мануфактурная, 12 и ул. Должанская, 4).

С 20 августа 2017 года в Центре детского творчества будет проводиться организованный набор детей в творческие объединения по различным направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

В Нижегородском детском речном пароходстве дети занимаются в детских объединениях технической, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической направленностей.