Ирина Хон
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Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей нижегородской пенсионерки Ирины Хон. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
Согласно информации, 65-летняя женщина 29 мая 2017 года около 9:30 села в автобус №370 на остановке "ТЦ Мега" и домой не вернулась.
Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы темные с сединой, глаза карие. Была одета в черную куртку, светлые брюки, коричневые ботинки. Особые приметы: не разговаривает, пигментное пятно на правой щеке.
Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).
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