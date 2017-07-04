Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей нижегородской пенсионерки Ирины Хон Происшествия

Ирина Хон Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей нижегородской пенсионерки Ирины Хон. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

Согласно информации, 65-летняя женщина 29 мая 2017 года около 9:30 села в автобус №370 на остановке "ТЦ Мега" и домой не вернулась.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы темные с сединой, глаза карие. Была одета в черную куртку, светлые брюки, коричневые ботинки. Особые приметы: не разговаривает, пигментное пятно на правой щеке.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).