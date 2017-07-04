Два автомобиля сгорели в Нижегородской области за сутки 5 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два автомобиля сгорели в Нижегородской области за сутки 5 июля 2017 года 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 00:46 в ЦУКС поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного около одного из домов на ул. Воротынской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорел автомобиль на площади два кв.метра. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Ещё один автомобиль вспыхнул во время движения по трассе Шахунья – Хмелевицы в г.о.г. Шахунья. Сообщение о возгорании поступило около 04:00. В результате пожара обгорел автомобиль на площади шесть кв.метров. По предварительным данным, к пожару привела неисправность механизмов транспортного средства.