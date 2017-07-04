День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
06 июля 2017 11:52  [54] КамАЗ насмерть сбил 84-летнего пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 июля
06 июля 2017 11:22  [56] Два автомобиля сгорели в Нижегородской области за сутки 5 июля
06 июля 2017 11:12  [127] Волонтёры просят помощи в поисках пропавшей нижегородской пенсионерки Ирины Хон
06 июля 2017 10:15  [87] Житель Первомайска Нижегородской области осуждён на 14 лет за избиение пенсионера гвоздодёром и оставление в погребе гаража
06 июля 2017 09:42  [110] Председатель ЖК в Сормовском районе Нижнего Новгорода осуждена на 2,5 года условно за растрату 150 тысяч рублей
06 июля 2017 09:03  [256] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля
05 июля 2017 17:51  [279] Нижегородская пенсионерка предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство снохи
05 июля 2017 14:33  [192] Пять человек погибли в результате пожаров в Нижегородской области за сутки 4 июля
05 июля 2017 12:42  [178] Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажке в Московском районе Нижнего Новгорода 4 июля
05 июля 2017 12:37  [450] Подросток умер при валке леса в Выксунском г.о. Нижегородской области 4 июля
Происшествия

Два автомобиля сгорели в Нижегородской области за сутки 5 июля

06 июля 2017 11:22  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два автомобиля сгорели в Нижегородской области за сутки 5 июля 2017 года 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 00:46 в ЦУКС поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного около одного из домов на ул. Воротынской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорел автомобиль на площади два кв.метра. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Ещё один автомобиль вспыхнул во время движения по трассе Шахунья – Хмелевицы в г.о.г. Шахунья. Сообщение о возгорании поступило около 04:00. В результате пожара обгорел автомобиль на площади шесть кв.метров. По предварительным данным, к пожару привела неисправность механизмов транспортного средства.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph