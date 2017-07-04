КамАЗ насмерть сбил 84-летнего пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 июля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

КамАЗ насмерть сбил 84-летнего пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 11:30 на ул. Плотникова, 2. Согласно информации, водитель КамАЗа совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии 84-летний пешеход получил смертельное ранение.