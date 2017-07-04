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КамАЗ насмерть сбил 84-летнего пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 11:30 на ул. Плотникова, 2. Согласно информации, водитель КамАЗа совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате аварии 84-летний пешеход получил смертельное ранение.
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