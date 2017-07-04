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Общество

Движение по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде будет закрыто до 19 июля

06 июля 2017 12:37  [197] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде будет закрыто до 19 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, улица закрыта с 08:00 5 июля до 17:00 19 июля. Изменения вводятся в связи со строительно-монтажными работами.

Движение транспорта будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

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