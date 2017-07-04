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Происшествия

Мужчина подозревается в избиении тестя до смерти в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

06 июля 2017 12:57  [51] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина подозревается в избиении тестя до смерти в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 4 июля 2017 года в пос. Новое Доскино было обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 4 июля подозреваемый и его тесть спорили по поводу оснований для проживания в доме, из-за чего 39-летний мужчина жестоко избил тестя. Потерпевший смог выбраться на улицу и пройти небольшое расстояние, после чего упал и умер от полученных повреждений.

39-летний подозреваемый задержан, вину в совершенном преступлении он признал. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Отмечается, что он трудоустроен.

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