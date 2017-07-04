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Происшествия

Один человек погиб и трое ранено при столкновении трёх автомобилей на Южном обходе Нижнего Новгорода

06 июля 2017 14:06  [730] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и трое ранено при столкновении трёх автомобилей на Южном обходе Нижнего Новгорода

Один человек погиб и трое ранено при столкновении трёх автомобилей на Южном обходе Нижнего Новгорода 5 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 20:10 на 13 км автодороги Южный обход. Согласно сообщению, 30-летний водитель автомобиля "Ситроен" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Фольксваген" и ВАЗ 2131.

В результате ДТП 32-летний пассажир "Ситроена" погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водители всех трёх автомобилей. Водитель "Ситроена" был госпитализирован с сотрясением и переломом колена. Женщина-водитель "Фольксвагена" 34 лет получила сотрясение и черепно-мозговую травму, а также переломы. 64-летний водитель ВАЗа получил сотрясение и переломы. Все пострадавшие госпитализированы.

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Теги:
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