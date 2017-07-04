Мужчина ушёл гулять с собакой и пропал в г.Бор Нижегородской области 4 июля Происшествия

Роман Юрин Фото: ПСО "Волонтер"

Мужчина ушёл гулять с собакой и пропал в г.Бор Нижегородской области 4 июля 2017 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

Согласно информации, 43-летний Роман Юрин во вторник в 9:00 ушел на прогулку с немецкой овчаркой по кличке Джек в сторону Юрасовского озера и домой не вернулся.

Приметы мужчины: спортивного телосложения, рост 190 см, волосы темные с проседью. Был одет в синий жилет с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, зеленые сланцы.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).