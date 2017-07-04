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Происшествия

Мужчина ушёл гулять с собакой и пропал в г.Бор Нижегородской области 4 июля

06 июля 2017 14:14  [144] Происшествия
Роман Юрин

Роман Юрин

Фото: ПСО "Волонтер"

Мужчина ушёл гулять с собакой и пропал в г.Бор Нижегородской области 4 июля 2017 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

Согласно информации, 43-летний Роман Юрин во вторник в 9:00 ушел на прогулку с немецкой овчаркой по кличке Джек в сторону Юрасовского озера и домой не вернулся.

Приметы мужчины: спортивного телосложения, рост 190 см, волосы темные с проседью. Был одет в синий жилет с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, зеленые сланцы.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).

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