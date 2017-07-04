Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос почти в два раза в январе-мае 2017 года Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос почти в два раза в январе-мае 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление 6 июля 2017 года.

Согласно статистике, товарооборот региона в стоимостном выражении за пять месяцев 2017 вырос на 46,2% и составил 2 млрд 351 млн 16 тысяч долларов США.

При этом экспорт вырос больше, чем импорт - на 54,3% ( до 2 млрд 351 млн 16 тысяч долларов). Импорт вырос на 37,1% (до 1 млрд 30 млн 193 тысячи долларов).

Товарооборот Приволжского федерального округа в целом за тот же период составил 19 млрд 725 млн 592 тысячи долларов. Рост составил 24,8% . В том числе импорт составил 5 млрд 32 млн 210 тысяч долларов (рост на 31%), экспорт – 14 млрд 693 млн 382 тысячи долларов (рост на 22,8%).

Отмечается, что в ПФО превалировал товарооборот со странами дальнего зарубежья (16 млрд 51 млн 203 тысячи долларов, рост на 26,8%). Со странами СНГ товарооборот в вырос на 16,9% и составил 3 млрд 674 млн 389 тысяч долларов США .

Напомним, внешнеторговый оборот Нижегородской области в 2016 году снизился на 10% по сравнению с 2015 годом - до 4,7 млрд долларов.