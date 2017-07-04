День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Экономика
06 июля 2017 15:00  [36] Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос почти в два раза в январе-мае 2017 года
04 июля 2017 14:43  [301] Нижегородский КУГИ судится с УФАС по выбору посредника для приватизации имущества
04 июля 2017 13:56  [391] Нижегородская администрация обновила свою часть совета директоров ОАО "Теплоэнерго"
30 июня 2017 15:47  [525] Нижегородское правительство планирует создать территории опережающего развития в г. Володарск и р.п. Решетиха
29 июня 2017 11:15  [496] ЗС НО одобрило выделение 50 млн рублей на разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года
28 июня 2017 16:15  [341] Нижегородская администрация планирует ликвидировать "Центральную диспетчерскую службу пассажирского транспорта" к 2018 году
26 июня 2017 13:25  [189] Реальные денежные доходы в Нижегородской области снизились на 5,5% за пять месяцев 2017 года
26 июня 2017 11:36  [195] Объем промпроизводства в Нижегородской области за январь-май 2017 года вырос почти на 7%
26 июня 2017 11:23  [219] Объем строительства жилья в Нижегородской области снизился на 8% за пять месяцев 2017 года
22 июня 2017 17:05  [162] Объем аграрной продукции в Нижегородской области снизился на 3,5% в январе-мае 2017 года
Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос почти в два раза в январе-мае 2017 года

06 июля 2017 15:00  [36] Экономика

Внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос почти в два раза в январе-мае 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление 6 июля 2017 года.

Согласно статистике, товарооборот региона в стоимостном выражении за пять месяцев 2017 вырос на 46,2% и составил 2 млрд 351 млн 16 тысяч долларов США.

При этом экспорт вырос больше, чем импорт - на 54,3% ( до 2 млрд 351 млн 16 тысяч долларов). Импорт вырос на 37,1% (до 1 млрд 30 млн 193 тысячи долларов).

Товарооборот Приволжского федерального округа в целом за тот же период составил 19 млрд 725 млн 592 тысячи долларов. Рост составил 24,8% . В том числе импорт составил 5 млрд 32 млн 210 тысяч долларов (рост на 31%), экспорт – 14 млрд 693 млн 382 тысячи долларов (рост на 22,8%).

Отмечается, что в ПФО превалировал товарооборот со странами дальнего зарубежья (16 млрд 51 млн 203 тысячи долларов, рост на 26,8%). Со странами СНГ товарооборот в вырос на 16,9% и составил 3 млрд 674 млн 389 тысяч долларов США .

Напомним, внешнеторговый оборот Нижегородской области в 2016 году снизился на 10% по сравнению с 2015 годом - до 4,7 млрд долларов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph