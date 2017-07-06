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Происшествия

Три человека были госпитализированы после пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 июля

06 июля 2017 15:51  [48] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека были госпитализированы после пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

В 05:50 в ЦУКС МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Энгельса. Горела квартира на первом этаже дома. На лестничной клетке создалось сильное задымление.

Пожар был ликвидирован на площади 15 кв.метров. В результате пожара сгорели постельные принадлежности и домашнее имущество. Пострадали три человека: два мужчины 54 и 37 лет и 30-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы в городскую клиническую больницу №12.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 27 человек личного состава и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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