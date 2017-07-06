Молодой нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата из-за сигареты Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина в Канавинском районе Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата из-за сигареты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 7 июля 2017 года.

По версии следствия, вечером 9 апреля 2017 года в квартире дома по ул. Есенина подозреваемый ударил ножом в грудь брата, от чего 22-летний потерпевший скончался на месте. Конфликт начался на бытовой почве: младший брат взял сигарету у старшего, не спросив разрешения. Отмечается, что спиртные напитки братья в этот момент не употребляли.

В настоящее время дело в отношении нижегородца по ч1. ст.105 УК РФ (Убийство) после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.