Делегация Госсовета Татарстана посетила ЗС НО для обмена опытом по мониторингу правоприменения нормативно правовых актов Общество

Делегация Госсовета Татарстана посетила ЗС НО Фото: ЗС НО

Делегация Госсовета Татарстана посетила Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) для обмена опытом по мониторингу правоприменения нормативно правовых актов. Об этом сообщает управление во взаимодействию со СМИ ЗС НО.

Согласно информации, 6 июля Законодательное собрание Нижегородской области посетила делегация депутатов Государственного совета республики Татарстан. С членами делегации встретились и. о. председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина, руководители профильных комитетов, депутаты Собрания. Делегацию Татарстана возглавил зампредседателя Госсовета республики Юрий Камалтынов, в ее составе – председатели профильных комитетов.

В рамках визита состоялось заседание круглого стола на тему "Практика осуществления Законодательным собранием Нижегородской области мониторинга правоприменения нормативно правовых актов". Отмечается, что до 2008 года не было практики правового регулирования данного вопроса. В регионе было разработано определение мониторинга законов области, принято соответствующее положение. "Но самое сложное при проведении мониторинга – определение критериев эффективности закона. Есть ряд универсальных критериев: соответствие федеральному законодательству, отсутствие внутренних противоречий. Тем не менее, для каждого закона есть и свои особенности реализации. И главная задача профильного комитета – определить их. Поэтому каждый раз при проведении мониторинга того или иного закона профильные комитеты выезжают на места, тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, общаются с жителями, проводят различные общественные обсуждения", - добавили в ЗС НО.

Нижегородские парламентарии ответили на практические вопросы: как составляется план мониторинга законодательства, какие критерии ложатся в основу выбора тем, как формируется группа экспертов, что учитывает аналитика по каждому закону, как исполняются рекомендации, составленные по итогам мониторинга. Были приведены конкретные примеры мониторинга законов: об ограничении пребывания детей в общественных местах, о безбарьерной среде для маломобильных граждан и другие.

"Мы всегда очень рады принимать коллег из других регионов. Особенно приятно, когда из всех субъектов РФ они выбирают именно опыт Заксобрания Нижегородской области как уникальный и достойный тиражирования. Тот подход, который с 2008 года сформировался в ЗС НО, приносит свои плоды. Мы не только принимаем законы, но и анализируем, как они работают, насколько тщательно и эффективно регулируют ту или иную сферу общественных отношений, требуют каких-то корректировок. Из 210 базовых законов Нижегородской области за восемь лет мы подвергли мониторингу 82 – выходим на экватор! Но для нас важно не количество законов, а качество принимаемых по итогам решений. Самая большая работа происходит уже после того, как принимается постановление Заксобрания об итогах мониторинга. Приведу пример: в настоящее время на базе комитета по социальным вопросам мы проводим мониторинг закона о безбарьерной среде. Промежуточным итогом проделанной работы станут предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, в наше региональное законодательство, предложения по корректировке деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления. Это значит, что мы все объединяемся и определяем план действий, по которому мы будем работать в интересах маломобильных граждан региона", - подчеркнула Ольга Щетинина.

"По мнению депутатов Госсовета республики Татарстан, наш регион можно назвать ведущим в данном направлении: опыт работы по мониторингу действующего законодательства в Нижегородской области является уникальным", - говорится в пресс-релизе.

"Мы знали, куда едем, потому что прежде чем приехать сюда мы проанализировали состояние мониторинга законодательства и правоприменительной практики в субъектах РФ. Опыт Заксобрания Нижегородской области показался нам наиболее интересным. Мы получили очень много информации. У нас тоже проводится работа по мониторингу, но общение, изучение опыта коллег позволит нам подняться на новый уровень. За законами нужно следить, чтобы люди чувствовали улучшение своей жизни от их реализации. Мы очень благодарны нашим коллегам, руководству ЗС НО за знакомство с этим интересным опытом", - сказал Юрий Камалтынов.

СПРАВКА:

Мониторинг законодательства ведется в Нижегородской области с 2008 года. Проводится с целью оценки эффективности правоприменения, выявления проблем правового регулирования, подготовки предложений по совершенствованию законодательства. К участию в мониторинге привлекаются Научно-консультативный совет при ЗСНО, вузы, Молодежный парламент, общественные организации и объединения. Мониторинг законодательства – эффективный механизм обратной связи органов власти с гражданским обществом.