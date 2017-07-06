Водитель автомобиля погиб при наезде на ограждение в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель автомобиля погиб при наезде на ограждение в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 01:00 на ул. Коминтерна, 45А. По данным УГИБДД, 36-летний водитель автомобиля "Ниссан" не справился с управлением и совершил наезд на ограждение.

В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение.