Полиция Крыма задержала подозреваемого в ограблении 18-летнего жителя Нижнего Новгорода

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Сотрудники ГУ МВД по республике Крым задержали подозреваемого в ограблении 18-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции 6 июля.
Согласно информации, 30 июня 2017 года в дежурную часть ОМВД России по Евпатории обратился 18-летний житель Нижнего Новгорода с заявлением об ограблении. По его рассказам, малознакомый парень подошел к нему сзади и, схватив за шею удушающим приемом, приставил к спине какой-то острый предмет с требованием передать все имеющееся имущество. Молодой человек отдал ему 50 рублей и золотую цепочку с крестиком, стоимостью 28 тысяч 700 рублей.
Полиция по "горячим следам" задержала подозреваемого, которым оказался ранее судимый 29-летний житель Сакского района республики.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). Согласно санкции указанной статьи, злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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