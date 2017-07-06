Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человека из-за пожара в доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из-за пожара в доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 6 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома по ул.Прыгунова в Автозаводском районе поступило в ЦУКС МЧС в 04:20. На момент прибытия пожарных происходило горение в одной из квартир и была сильно задымлена лестничная площадка.

Сотрудники пожарной охраны эвакуировали по лестничным маршам 23 человека, из них двоих детей. Ещё семь человек, в том числе двое детей, были спасены с помощью спасательных устройств. Никто не пострадал.

В результате пожара сгорело имущество на площади 10 кв.метров. Всего в тушении пожара были задействованы 18 человек и пять единиц техники.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.