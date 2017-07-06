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Происшествия

Родственники из Средней Азии задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте героина

07 июля 2017 12:44  [80] Происшествия

Фото: Приволжское таможенное управление

Родственники из Средней Азии задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте героина. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление 7 июля 2017 года.

Согласно информации, в состав преступной группы входит несколько выходцев из стран Средней Азии (точное количество не уточняется), который являются родственниками. По версии следствия, для распространения и установки "закладок" в Нижнем Новгороде они использовали своих несовершеннолетних детей. По оперативным данным, героин доставлялся из Таджикистана.

Также сообщается, что подозреваемые были задержаны 5 июля сотрудниками таможни и полиции при попытке распространения наркотиков и их фасовке для дальнейшей установки закладок в тайниках.

В ходе задержания с привлечением кинолога со служебной собакой Нижегородской таможни обнаружено и изъято более 300 граммов "героина". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию оператора преступной группы.

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